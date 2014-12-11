Правительство удерживает дефицит бюджета на уровне 68 млрд гривень - Яценюк

Об этом заявил в ходе выступления в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Украина переживает серьезный вызов потерь военной экономики. Порядка 20% экономики были сконцентрированы в Луганске и Донецке. Украина потеряла в результате войны 20% доходов, 20% валютной выручки и 20% экономического потенциала страны. Ситуация еще более сложная, чем была 9 месяцев назад, - сказал глава правительства. – Золотовалютные резервы менее 10 млрд долл. и нет никаких оснований говорить о том, что они будут увеличены, кроме как благодаря новым соглашениям с кредиторами. Дефицит государственного бюджета сейчас мы держим на уровне 68 млрд грн - это порядка 4% ВВП. При этом кроме децифита бюджета у нас есть НАК «Нафтогаз Украины», дефицит которой больше, чем дефицит страны».

В то же время, в программе правительства, утвержденной на заседании Кабмина 9 декабря, отмечается, что по итогам 2014 года падение экономики ожидается на уровне 7% ВВП при дефиците бюджета в 5% ВВП и дефиците государственного монополиста – Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в 110 млрд грн.

Верховная Рада 31 июля приняла предложенные правительством изменения в госбюджет на 2014 год, согласно которым доходы госбюджета в 2014 году составят 377,822 млрд грн, расходы – 441,587 млрд грн, бюджетный дефицит – 68,564 млрд грн, предельный уровень госдолга – 806,962 млрд грн.

Ранее УНИАН сообщал, что дефицит государственного бюджета Украины в январе-октябре 2014 года составил 53,777 млрд грн, что на 12,955 млрд грн, или на 31,74% больше дефицита за аналогичный период прошлого года.