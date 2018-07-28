Баланс недели: задержка пенсий, замораживание газовых тарифов и рестарт приватизации

На уходящей неделе украинцы неожиданно столкнулись с задержками выплат пенсий за июль. В среднем пенсии выплачивались с опозданием в три - четыре дня. Тем не менее, это сразу же спровоцировало очереди пожилых людей в отделениях «Укрпошты» и волнения в столь социально-чувствительной среде общества, породив негативные ассоциации с 90-ми годами, когда задержки соцвыплат были традиционные и с большим опозданием, а также слухи о значительных проблемах с госфинансами. Волнение усиливалось также тем, что внятная реакция властей на проблему последовала только спустя несколько дней после ее возникновения.

Так, Пенсионный фонд только в среду вечером опубликовал на своем сайте обращение к гражданам, в котором объяснил задержки с выплатой пенсий в текущем месяце кассовыми разрывами поступлений единого социального взноса. При этом Фонд заверил, что выплата пенсий в июле будет профинансирована полностью.

В среду последовала реакция на ситуацию и от премьер-министра Владимира Гройсмана. На совещании, в котором приняло участие руководство Пенсионного фонда, Государственного казначейства, Министерства финансов и Министерства социальной политики глава правительства поручил провести служебное расследование в отношении руководителя Пенсионного фонда, а также руководителей Фонда в регионах.

По словам Гройсмана, задержки, возникшие с выплатой пенсий в июле, - это персональная ответственность руководства Пенсионного фонда.

«Я обеспокоен информацией из регионов о том, что есть задержки по пенсионным выплатам. Персональная ответственность (руководителей ПФУ) своевременно выполнять обязательства перед пенсионерами. К концу недели нужно урегулировать ситуацию. Кроме того, назначаю служебное расследование - и по действиям руководителя ПФУ и в отношении руководителей в регионах. Будут еще хоть раз задержки - не прощу. Создавать людям дополнительные проблемы - недопустимо», - подчеркнул глава правительства.

Он обратил внимание на то, что государство, со своей стороны, вовремя перечисляет Пенсионному фонду все бюджетные трансферты.

«Центральный бюджет задолженности перед ПФУ не имеет. Мы полностью финансируем. Принимайте все меры, чтобы ситуация больше не повторилась. Пенсионеры должны получить уважение и защиту», - заявил Гройсман.

Подтвердил слова премьера и Минфин, который заверил, что все расходы госбюджета по выплате пенсий за июль были профинансированы вовремя. При этом Минфин напомнил, что Пенсионный фонд, в соответствии с Бюджетным кодексом, должен запрашивать у Государственного казначейства займы на выплату пенсий на покрытие временных кассовых разрывов. Почему в этот раз Фонд сразу не сделал такой займ, его представители и Минфин не уточнили.

Глава Пенсионного фонда Алексей Зарудный принес извинения и пообещал в дальнейшем не допускать таких сбоев.

«В дальнейшем Пенсионный фонд Украины примет все необходимые меры, чтобы не допустить никаких сбоев с выплатой пенсий, обеспечить своевременную их выплату, как это было на протяжении последних лет», - заверил Зарудный.

По его словам, ситуация с выплатой пенсий нормализовалась, а со 2 августа Пенсионный фонд обещает начать финансирование, с 4 августа - выплату пенсий за август в штатном режиме, согласно установленному графику.

По мнению экспертов, сбой с выплатами пенсий, особенно учитывая предвыборный год и борьбу властей за рейтинги, может говорить о системных проблемах с поступлениями в Пенсионный фонд и невозможности преодолеть дефицит фонда в размере 140 млрд гривен в ближайшие пять лет.

Кроме того, по словам старшего финансового аналитика группы ICU Тараса Котовича, в предыдущие месяцы на едином казначейском счете было больше денег, и заем брался раньше, а потом возвращался, но в июле казначейство накапливало средства на выплаты по долгу и возмещению НДС.

«И пока не достигли потребностей резерва - не давали кредит ПФУ», - считает эксперт.

Газовые маневры правительства

На уходящей неделе правительство снова приняло решение не поднимать цену на газ для населения, оставив ее стабильной еще на один месяц - до 1 сентября. Хотя ранее срок продлевался на два месяца. Это может говорить о том, что Кабмин уже имеет видение разрешения проблемы ценообразования на газ для населения, что является одной из ключевых тем переговоров Украины с ключевым кредитором - Международным валютным фондом.

Относительно МВФ в правительстве отмечают, что переговоры продолжаются, и подчеркивают: цена на газ - слишком чувствительная тема, чтобы подходить к ее решению исключительно математическим способом.

Между тем, и.о. министра финансов Оксана Маркарова заверила, что правительство очень рассчитывает на скорое возобновление финансирования со стороны Международного валютного фонда. По ее мнению, переговоры об условиях нового транша - выполнении бюджета и тарифах на газ - идут конструктивно.

«Мы делаем все возможное с нашей стороны, чтобы это произошло быстрее. Как вы знаете, транш должен поступить в резервы НБУ, а не в бюджет, но наш бюджет все равно зависит от этого. Я не могу вам назвать дату прямо сейчас, но надеюсь, это будет скоро», - подчеркнула Маркарова.

В очередной раз на уходящей неделе напомнил о необходимости выполнить задачи, поставленные МВФ для продолжения сотрудничества с Украиной, и Совет финансовой стабильности, в состав которого входят руководители всех финансовых регуляторов.

«Совет подчеркнул, что осуществление структурных реформ, предусмотренных программой сотрудничества с МВФ, является крайне важным для макрофинансовой стабильности и доступа к финансированию от МВФ и других международных партнеров. Это особенно важно для сохранения спроса на украинские суверенные обязательства в условиях глобальной тенденции выхода инвесторов из активов развивающихся рынков и с учетом необходимости осуществлять значительные по объему выплаты по внешнему государственному долгу в течение следующих двух лет», - отмечается в сообщении Совета.

А пока переговоры по газу и бюджету продолжаются, правительство на уходящей неделе приняло важное для обеспечения энергонезависимости страны решение - об открытии всей геологической информации и запуске с 1 сентября пилотного проекта проведения аукционов по пользованию недрами только через электронные торги.

По мнению премьер-министра, этот шаг позволит Украине увеличить собственную добычу газа и отказаться от его импорта, а отказ от импорта газа даст возможность существенно снизить цены на него внутри страны.

«Как только мы откажемся от импорта, мы сразу решительно снизим цены на газ и не будем находиться под влиянием международной конъюнктуры цен на газ. Вот наша стратегическая задача. Не подачки и скидки, а системное окончательное снижение цен, которое возможно только тогда, когда мы будем добывать газ в количестве, которое необходимо и населению, и промышленности», - подчеркнул Гройсман.

Малая приватизация началась

Уходящая неделя порадовала долгожданным стартом продажи объектов малой приватизации, которые не являются стратегическими для украинской экономики.

«Наше правительство впервые начало этот процесс. Я заинтересован в том, чтобы все было открыто, прозрачно и конкурентно, и всей стране надо об этом сказать. Испокон веков было как - держали объекты, не стратегические для экономики, чтобы как-то когда-то что-то там прикупить или продать. Меняем это, ломаем старую систему и максимально все заводим в ProZorro. Любой предприниматель увидит, что продается, и купит себе нужное помещение, какой-то объект – без знакомства с руководством района или области», - прокомментировал начало продажи малой госсобственности премьер-министр Гройсман.

По его словам, эффективные продажи активов являются большой помощью для малого и среднего бизнеса, а также дадут толчок для развития территорий и экономики.

«Свою задачу вижу в том, чтобы поддерживать команду всеми инструментами, которые у меня есть, чтобы мы изменяли пласты проблем, которые не решались десятилетием и делали страну слабее. А теперь имеем прекрасную возможность. Пусть продажи начинаются с первых 18 лотов. Потом их будут тысячи. Наша задача, чтобы это «потом» наступило как можно скорее», - сказал Гройсман.

Список из более семисот объектов со стоимостью активов не выше 250 млн гривен для малой приватизации был подготовлен Фондом госимущества. Их приватизация, как правило, будет проходить через систему ProZorro. По словам и.о. главы Фонда госимущества Виталия Трубарова, сейчас в систему вводятся все объекты, которые запланированы к продаже в 2018 году, а 27-31 июля появятся первые приватизационные объявления.

Несмотря на то, что стартовые аукционы могут состояться только в начале сентября, так как заявки от заинтересованных в приобретении будут приниматься в течение 35 дней, это является позитивным сигналом и для госбюджета - в казну будут привлечены реальные средства, и для самих предприятий – они будут приобретены собственниками с целью дальнейшего развития.

Следующая неделя тоже обещает быть богатой на экономические события – Национальный банк опубликует предварительные данные о выполнении госбюджета за первое полугодие, казначейская служба отчитается об остатках средств на едином казначейском счете, а также сообщит статистику по наполнению бюджета за июль, что поможет проанализировать - есть ли системные проблемы в госфинансах и не придется ли правительству урезать расходы для соответствия программе сотрудничества с МВФ.

Ксения Обуховская