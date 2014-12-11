В России признали, что Национальная платежная система не защитит от санкций

В России Национальная платежная система не сможет защитить попавшие под санкции банки от отключения выпущенных ими карт международных платежных систем. Как пишут "Ведомости", это выяснилось на встрече руководства НСПК с банкирами и платежными системами.

Руководители компании, которая должна заработать до апреля 2015 г., объясняли участникам рынка, как будет проходить подключение к национальной системе.

Читайте такжеVisa выдвинула России условия, на которых согласна работать в странеОписанная менеджерами НСПК схема работы предполагает, что банки остаются участниками международных платежных систем, но в случае введения новых санкций эта схема не работает, подтверждает сотрудник одной из платежных систем.

Когда клиент вставляет карту в банкомат, банк должен определить, как маршрутизировать эту транзакцию — направить ее в Visa, MasterCard, НСПК или еще куда-то, объясняет он. Для этого, по его словам, необходимо получить информацию из баз Visa и MasterCard, но в случае введения санкций международные платежные системы просто не выдадут информацию по операциям банка, подпавшего под санкции.

Получается, что обработка внутрироссийских транзакций в НСПК не обеспечит бесперебойность работы и не защитит от санкций, возмущается один из участников совещания: «Зачем мы все это делаем?»