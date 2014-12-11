Moody’s прогнозирует падение ВВП Украины на 8% в этом году и на 2% в следующем

Об этом говорится в исследовании агентства, размещенном на корпоративном сайте.

«Прогноз по экономике Украины - «минус» 8% в 2014 году и до «минус» 2%, - говорится в исследовании Moody’s. - Значительные риски представляют политическая неопределенность и геополитическая напряженность, отсутствие структурных реформ, высокая зависимость от внешних вливаний, сокращение золотовалютных резервов и необходимость значительной рекапитализации банков».

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При этом в агентстве отмечают, что экономическая ситуация в Украине во многом будет оказывать влияние на развитие экономики всего региона, в особенности банковской системы.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам правительства, падение экономики по итогам года составит 7%. Согласно последним прогнозам международных финансовых организаций, падение ВВП Украины в 2014 году составит 8% по оценкам Всемирного банка, 9% - по оценкам Европейского банка реконструкции и развития, 6,5% - по оценкам Международного валютного фонда.

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2014 года по сравнению с третьим кварталом 2013 года составляет 5,3%, в то время как, согласно оперативным данным Госстата, обнародованным в конце октября, падение ВВП составляло 5,1%.

Министерство финансов Украины прогнозирует падение ВВП Украины в 2015 году на 4,5% при инфляции 13,4%.