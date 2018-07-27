Фонд соцстрахования необоснованно потратил 20 миллионов гривен на услуги IT-компании - Кива

При этом глава Соцпартии заявил, что речь идет о "схему обворовывания народа через фирму-прокладку", к которой причастен ставленник министра социальной политики Ревы».

Правоохранительные органы должны расследовать необоснованную растрату около 20 миллионов гривен за год Фондом социального страхования.

Об этом заявил глава Социалистической партии Украины Илья Кива на своей Facebook-странице, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

"Только за последний год сумма достигла 20 млн грн. Это деньги, которые должны были пойти на оплату больничных, реабилитацию работников после травм на производстве, на протезирование ампутантов – ветеранов, выполнивших свой долг перед страной. Вместо этого их перечислили на счет ООО "АЙКЮЖН ІТ", за так называемые «услуги по ІТ-информобеспечению», – написал Кива.

При этом глава Соцпартии заявил, что речь идет о "схеме обворовывания народа через фирму-прокладку", к которой причастен ставленник министр социальной политики Ревы».

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«Сотрудничество» с этой фирмой началось еще при Януковиче, а в настоящее время его лоббирует и.о. директора Фонда социального страхования Сергей Нестеров — ставленник министра Социальной политики Андрея Ревы», — отметил глава Соцпартии.

Кива обратился к Генеральной прокуратуре и другим уполномоченным органам провести тщательный аудит деятельности Фонда и расследовать незаконные действия его руководства.

"Как член комитета финансового контроля и аудита общественного совета при Фонде социального страхования и глава Социалистической партии Украины я требую провести ревизию и тщательный аудит деятельности Фонда, а также оценку действий самого Министра социальной политики. Я обращаюсь в Генеральную прокуратуру, в НАБУ, в Государственную фискальную службу и в Национальную полицию Украины", — заявил политик.