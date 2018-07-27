Средняя зарплата украинцев за год выросла почти на четверть

Реальная заработная плата в июне 2018 года по сравнению с маем увеличилась на 4,8%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2018 года по сравнению с июнем 2017 года увеличилась на 24,2% и составила 9141 гривню.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что по сравнению с маем 2018 года средняя зарплата увеличилась на 4,8%.

Реальная заработная плата в июне 2018 года по сравнению с июнем 2017 года увеличилась на 13%, а по сравнению с маем 2018 года – на 4,8%.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 гривень с 3200 гривень. Правительство намерено рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 гривень уже во втором полугодии текущего года в случае достижения необходимого для этого экономического роста.

Кабинет министров Украины прогнозирует рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 года до 10 тысяч гривень.