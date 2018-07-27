Что будет с валютой после выходных: курс от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 30 июля: 100 USD – 2676,1506 гривни; 100 EUR – 3111,0251 гривни; 10 RUR – 4,2497 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2676,1506 (27 июля – 2665,1412)

100 EUR – 3111,0251 (27 июля – 3122,4794)

10 RUR – 4,2497 (27 июля – 4,2339)

Читайте такжеНацбанк упростил привлечение кредитов из внешних источников

Как сообщает УНИАН, 27 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,71/26,74 гривни/доллар.

К закрытию торгов гривня укрепилась к доллару на 6 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,09/31,12 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4243/0,4249 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,7615 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 770 сделок на сумму 585,04 миллиона долларов.