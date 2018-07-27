В Украине задолженность по зарплате превысила 2,7 миллиарда

Всего с начала года задолженность по выплате зарплаты выросла на 15%.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в июне 2018 года увеличилась на 6,3% по сравнению с маем и на 1 июля составила 2,723 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики.

Читайте такжеБолее 3,2 миллиона украинцев постоянно работают за границей – Минсоцполитики

По данным ведомства, с начала года задолженность по выплате зарплаты выросла на 15%.

Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 июля составила 1,566 миллиарда гривень (111% по сравнению с 1 июня 2018 года).

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2018 года по сравнению с июнем 2017 года увеличилась на 24,2% и составила 9141 гривню.