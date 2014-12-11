Курс доллара в России превысил 55 рублей

Курс евро вырос на 15 копеек до 68,4 рубля, сообщает ТАСС.

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Падение рубля происходит в преддверии оглашения решения Банка России по ключевой ставке, а так же на фоне падения цен на нефть. Так, стоимость барреля нефти марки Brent на торгах межконтинентальной биржи ICE остается ниже $65, торгуясь на уровне $64,61.

Ранее УНИАН сообщал, что курс евро в России обновил исторический максимум.