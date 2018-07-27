"ПриватБанк" получил 6,9 миллиарда прибыли

Во втором квартале банк получил прибыль в размере 3,272 миллиарда гривень.

Чистая прибыль "ПриватБанка" по итогам первого полугодия составила 6,9 миллиарда гривень против убытка за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, во втором квартале банк получил прибыль в размере 3,272 миллиарда гривень. По результатам работы во втором квартале чистый комиссионный доход "ПриватБанка" вырос на 505 миллионов гривень (15%), чистый процентный доход за второй квартал вырос на 528 миллионов гривень (16%).

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года убыток "ПриватБанка" составил 22,966 миллиарда гривень.

"ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

18 декабря 2016 года Кабинет министров решил национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Национального банка.

Для докапитализации "ПриватБанка" правительство в 2016 году выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 миллиардов гривень, в 2017 году – еще на 38,5 миллиарда гривень.