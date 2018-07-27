Пенсионный фонд полностью выплатил пенсии за июль

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести служебное расследование в отношении руководителя Пенсионного фонда, а также руководителей фонда в регионах по ситуации с задержками выплат пенсий в июле.

Пенсионный фонд Украины полностью завершил выплату пенсий за июль, сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Информация от Пенсионного фонда: только что полностью завершили финансирование выплаты пенсий за июль. Мое поручение выполнено. Обеспечивать надлежащую социальную защиту - наш долг", - написал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести служебное расследование в отношении руководителя Пенсионного фонда, а также руководителей фонда в регионах по ситуации с задержками выплат пенсий в июле.

По словам Гройсмана, задержки с выплатой пенсий в июле - это персональная ответственность руководства Пенсионного фонда Украины, и до конца недели надо урегулировать ситуацию.

Пенсионный фонд объяснил эти задержки кассовыми разрывами поступлений единого социального взноса.

Расходы Пенсионного фонда в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 39,9%, или на 49,7 миллиарда гривень, и составили 174,3 миллиарда гривень.

В первом полугодии в бюджет фонда поступило 167,9 миллиарда гривень, из которых 95,5 миллиарда гривень составили собственные средства.