Сложные переговоры с МВФ не дают Кабмину сразу снизить соцвзнос до 15% - Яценюк

Об этом заявил в четверг, 11 декабря, в ходе выступления в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Сейчас мы ведем длительную дискуссию с МВФ по этому вопросу, потому что там не все так просто. Сейчас у нас ставка 41%, мы поэтапно предлагаем ее снизить до 15%, – сказал глава правительства. - Моя идея – сразу поставить 15%. Но наши международные кредиторы отмечают слишком большие риски того, что мы поставим 15%, а из тени зарплаты не выйдут, поэтому мы можем потерять значительную доходную базу".

При этом Яценюк отметил, что потери могут составить порядка 30 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, 9 декабря Кабинет министров Украины утвердил программу своей деятельности на 2015-2016 годы, основная цель которой – максимально приблизить Украину к членству в Европейском Союзе. Программа предусматривает реформу сферы обороны и безопасности, судебную реформу, налоговую реформу, изменение подходов к управлению государственным имуществом, а также ряд новаций в социальной сфере в части монетизации и адресности льгот.

Кроме того, Кабинет министров Украины намерен уже в первом квартале 2015 года внести изменения в Налоговый кодекс и поэтапно снижать ставку единого соцвзноса до 15% с 41%, а также вдвое снизить ставку единого налога для предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения.

Предложенные правительством налоговые новшества обсуждаются с сентября текущего года. В частности, дискуссии относительно ЕСВ ведутся вокруг ставки взноса: предложение Кабмина - 15%, предложение коалиции, отмеченное в коалиционном соглашении, – 18%. Анализируя предложения, Государственная фискальная служба подчеркивала, что оба предложения несут риски налоговых потерь для бюджета, однако предложение правительства о поэтапном снижении ЕСВ до 15% является наиболее приемлемым. В этом случае, объем потерь составит порядка 28,8 млрд грн. Ставка в 18% несет дефицит бюджета не менее 90 млрд грн.

В то же время, снижение ставки и усовершенствование администрирования ЕСВ, по данным ГФС, позволит работодателям экономить до 25 млрд грн в год.

На текущий момент ставка ЕСВ составляет 37-41%. Единый соцвзнос является одним из главным источников доходов для бюджета Пенсионного фонда Украины.

Объем поступлений по ЕСВ за 11 месяцев текущего года составил 163,4 млрд грн, что составляет 102,1% от плана.