Яценюк хочет набрать новых кредитов, "чтобы выжить и не допустить дефолта"

Об этом заявил в ходе выступления в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Я публично заявляю с этой трибуны, что так как с 2010 до 2014 год госдолг увеличился вдвое - с 30 до 70 млрд долл. США, так как страна была разграблена и разорвана, так как мы находимся в состоянии российской военной агрессии, нам очень сложно выйти из этого кризиса самостоятельно. Скажу по-другому: без помощи наших международных партнеров это невозможно сделать», - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что правительство сделало все необходимое для поддержки украинцев.

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«Мы в этом году выжали все, что могли выжать. Экономика падает на 7%, промпроизводство – на 10%, а мы собираем на 5% больше налогов. Причем я понимаю, что вечно так быть не может. На фискальном давлении долго не протянешь. Но надо платить пенсии и зарплаты», - сказал Яценюк.

Премьер напомнил, что Украина в 2014 году получила 9 млрд долл. финансовой помощи, выплатив 14 млрд долл. долговых платежей. «Мы получили 9 млрд долл. США финансовой помощи. Большая цифра. 14 млрд долл. отдали – долгов и кредитов. Следующий год дополнительно к программе, которая предусмотрена МВФ, это не мы сказали, это Financial Times написала, необходимо 15 млрд долл.», - подчеркнул глава правительства.

При этом Яценюк обратил внимание на то, что получить дополнительную помощь поможет донорская конференция. «Чтобы получить помощь, чтобы выжить и не допустить дефолта - нам нужна международная донорская конференция и план восстановления страны, – сказал Яценюк. - Помощь просто так никто не даст. Для помощи надо проводить жесткие реформы, о которых все говорили на выборах. Реформы выписаны. Чтобы Украина уже в 2016 году вышла на стабилизацию, нам надо провести жесткие пакеты по бюджету и по налогам, надо получить финансовую помощь и действовать согласованно. Шансов больше не будет», - резюмировал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, в июле Группа высокого уровня по вопросам координации международной помощи Украине приняла решение о проведении международной донорской конференции, во время которой страны-доноры, в первую очередь G7, а также международные финансовые организации, помогут нашей стране подготовить программу экономического развития Украины и найти средства на ее реализацию. Конференция в поддержку Украины может состояться в конце января – начале февраля 2015 года.

Постоянный представитель Украины при Европейском Союзе посол Константин Елисеев отмечал, что сейчас ведется активная подготовка мероприятия. Как ожидается, отдельным пунктом повестки дня конференции станут вопросы восстановления Донбасса.