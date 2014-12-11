В банках Украины проблемные кредиты в 2015 году вырастут до 55% - Moody’s

Об этом говорится в исследовании агентства, размещенном на корпоративном сайте.

По оценкам экспертов Moody’s, массовые кредитные реструктуризации могут привести к занижению доли проблемных кредитов.

«Мы ожидаем, что общий объем проблемных кредитов увеличится до примерно 55% валовых кредитов в 2015 году (с 35% в 2013 г.), в том числе на 25% за счет реструктуризации и на 30% - за счет неработающих кредитов», - говорится в исследовании.

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Moody’s отмечает, что перспективы рекапитализации банковской системы за счет государства или частных акционеров еще не определены, поэтому возможно применение административных мер для решения этого вопроса.

Также эксперты отметили, что украинские банки столкнулись с оттоком депозитов на фоне политической неопределенности, при этом Национальный банк поддержал ликвидность банков и ввел ограничения на снятие депозитов в валюте.

Ранее УНИАН сообщал, что украинские банки уменьшили количество проблемных кредитов по итогам 2013 года.

Также сообщалось, что Национальный банк в феврале этого года перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, после чего на фоне политической неопределенности гривня в течение года обесценилась по отношению к доллару почти в 2 раза.

Колебания курса спровоцировали отток депозитов из банков. За январь-ноябрь, по статистическим данным НБУ, общий объем депозитов в украинских банках в гривне снизился на 14,1% - до 362,9 млрд грн, в валюте - на 29,6%, до 21,7 млрд долл.

Также обесценивание гривни снижает платежеспособность украинских заемщиков. По данным НБУ, доля просроченной задолженности по кредитам украинских банков в январе-октябре выросла на 3,8 п.п. – до 11,5% предоставленных кредитов. Эксперты оценивают объем проблемных кредитов в банках на начало этого года в 30-40% общего объема, поскольку учитывают не статистические данные банков, а реальные объемы проблемной задолженности с учетом реструктуризации долгов.

По информации Национального банка, общие потребности в докапитализации банков по результатам проведенного стресс-тестирования 35 крупнейших финучреждений составляют 66 млрд грн. Объем необходимой докапитализации банков по оценкам экспертов также более пессимистичные и составляют 170 млрд грн, в том числе 134 млрд грн для 35 крупнейших банков.