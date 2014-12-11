Нацбанк сегодня снова понизил официальный курс гривни

Украинская валюта продолжает терять свои позиции.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 11 декабря с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 долларов США – 1567.2305 гривни (с 14.00 10 декабря – 1564.6999); 100 евро – 1942.1120 (с 14.00 10 декабря – 1935.3773); 10 российских рублей – 2.8875 (с 14.00 10 декабря – 2.8863). Читайте такжеВ Нацбанке уверяют, что вынуждены создавать "неудобства для участников рынка"Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса 11 декабря продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,6667 грн/долл. Общий объем заявок субъектов рынка составил 12,3 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 15,6600 грн/долл.

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