Новый министр финансов отрицает близкий дефолт Украины

"У нас не дефолтное и даже не преддефолтное состояние. Сегодня этот вопрос в правительстве даже не обсуждается. Хотя никто не скрывает, что ситуация очень сложная — Украина нуждается в срочной стабилизации финансовой системы, в том числе банковского сектора", заявила мнистр в интервью "Фокусу".

Новая министр финансов также в целом позитивно оценила деятельность предыдущего министра финансов Александра Шлапака.

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"Дела мне передавал мой предшественник Александр Шлапак. Могу сказать, что в тяжелых условиях он со своей командой сделал очень много для того, чтобы страна была там, где она сейчас находится. Поверьте, бюджетный дефицит менее чем 4% ВВП — это очень неплохой показатель, учитывая аннексию Крыма, непрерывную войну на востоке и, собственно, экономический кризис. Думаю, что предыдущее правительство подготовило почву для начала этапа экономической стабилизации в стране. Все могло быть намного хуже", - заявила Яресько.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня в ходе выступления в парламенте заявил, что Украине необходима дополнительная финансовая помощь, "чтобы выжить и не допустить дефолта".