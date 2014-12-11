Доллар на межбанке поднялся выше 16 гривень, евро - выше 20

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины в четверг, 11 декабря, к 14:31 понизились до 15,80/16,07 против 15,70/16,00 на закрытии торгов в среду.

Об этом сообщает УкрДилинг.

Котировки гривни по отношению к евро к 14:31 четверга упали до 19,65/20,02 против 19,48/19,85 на закрытии межбанка в среду.

По отношению к российскому рублю котировки гривни находятся на значениях 0,28/0,29.

Читайте такжеВ Нацбанке уверяют, что вынуждены создавать "неудобства для участников рынка"Как сообщал УНИАН, 11 декабря с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 1567.2305 гривни (с 14.00 10 декабря – 1564.6999);

100 евро – 1942.1120 (с 14.00 10 декабря – 1935.3773);

10 российских рублей – 2.8875 (с 14.00 10 декабря – 2.8863).