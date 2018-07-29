Где в Украине самые высокие зарплаты: названы области-лидеры по оплате труда

В июне самая высокая средняя зарплата была в Донецкой области. Среди «лидеров» также Киевская и Днепропетровская области.

В Украине в июне самая высокая средняя заработная плата была в Донецкой области, она составила 9774 грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли в Facebook.

«Вообще, средняя номинальная зарплата в Украине за июнь 2018 года составила 9141 грн, а это в 2,5 раза больше минималки и на 24,2% больше, чем в июне прошлого года», - говорится в сообщении.

Среди «лидеров» также Киевская и Днепропетровская области, соответственно, с 9481 грн и 9065 грн.

«Статистика свидетельствует, что больше всего платят в Украине работникам области фармацевтики, финансовых и страховых направлений, а также работникам сферы ИТ и телекоммуникаций», - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, задолженность по выплате заработной платы в Украине в июне 2018 года увеличилась на 6,3% по сравнению с маем и на 1 июля составила 2,723 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики.