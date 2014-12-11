Налоговые платежи из Донбасса сократились на 73%

Налоговые платежи из Луганской и Донецкой областей с начала года сократились на 11,5 млрд грн, или на 73%, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава Государственной фискальной службы Украины Игорь Билоус. При этом он не назвал абсолютных цифр налоговых сборов.

«Из-за боевых действий за 11 месяцев уменьшились поступления в сводный бюджет по Донецкой и Луганской областям. Показатели очень высокие. По сравнению с прошлым годом – на 11,5 млрд грн (72,8%), – отметил Билоус. – По Донецкой области – на 8,7 млрд грн, по Луганской – на 2,8 млрд грн. Хочется верить, что в следующем году ситуация изменится и в этом регионе наступит мир».

Ранее в ГФС сообщали, что потери государственного бюджета только по таможенным платежам из-за войны на востоке превысили 3 млрд грн, при этом в долларовом эквиваленте только в ноябре таможня недополучила 93 млн долл. платежей.

Читайте такжеБюджет Украины из-за войны недополучил 4,4 млрд гривень налоговВ свою очередь, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что Донецкая и Луганская области обеспечивали до 20% экономического и производственного потенциала страны, поэтому война в этом регионе лишила Украина 20% доходов, 20% валютной выручки.

Украина ведет антитеррористическую операцию в отдельных районах Луганской и Донецкой областей с апреля текущего года.