Кабмин доработает закон о НДС-счетах, потому что "пережал" некоторые моменты - Яценюк

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк, выступая в Верховной Раде.

«Для того, чтобы из бюджета не вымывали сотни миллионов и миллиарды налога на добавленную стоимость, в 2015 году заработает эффективная система электронного администрирования НДС», - сказал Яценюк.

Премьер-министр заявил, что закон должен вступить в силу, но подчеркнул, что он нуждается в доработках, которые будут внесены, согласно требованиям представителей бизнеса.

Читайте такжеВ Раде предлагают отсрочить введение НДС-счетов до 1 июля

«Мы внесем изменения в этот закон. Мы провели десятки встреч с представителями малого, среднего и крупного бизнеса. Необходимо несколько отполировать. …Я согласен, что при принятии (закона - УНИАН) 4 месяца назад, там «пережали» некоторые моменты. Например, чтобы «загнать» на специальные счета администрирования НДС около 30 млрд грн. Я осознаю, что это нереально. Поэтому эту норму мы снимем и еще 4 нормы, которые нас попросил снять бизнес, для того, чтобы закон работал эффективно», - сообщил Яценюк.

Премьер-министр отметил, что главным принципом принятия закона является устранение фиктивных схем по возмещению НДС и автоматизация возмещения налога его плательщикам.

Читайте такжеПредпринимателям Украины задолжали почти 15 млрд гривень НДС

Премьер предложил возмещать НДС только законопослушным налогоплательщикам.

«Кто хочет заниматься теневыми схемами - тому просто не возместят НДС», - заявил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, введение в Украине электронных НДС-счетов предусмотрено нормами Налогового кодекса.

Они согласованы с ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом. Согласно принятым решениям, с 1 января 2015 года предприниматели-плательщики НДС будут в автоматическом режиме отправлять налоговые платежи на специальные казначейские электронные счета, а затем они будут списаны в бюджет. Как утверждают в Государственной фискальной службе, это позволит исключить любые махинации с НДС, объем которых, по данным ГФС, только в 2013 году составил порядка 70 млрд грн.

Предприниматели неоднократно критиковали эту инициативу и предлагали отменить ее. Требование об отмене НДС-счетов прописано в Коалиционном соглашении, подписанном всеми фракциями – участниками большинства Верховной Рады. Также в парламенте зарегистрирован законопроект об отмене НДС-счетов.

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики предложил правительству и парламенту отсрочить введение НДС-счетов до 1 июля 2015 года для проведения тестирования системы администрирования НДС.