Более 10 тысяч украинских компаний работают на европейском рынке – Гройсман
Более 10 тысяч украинских компаний уже работают на европейском рынке.
Читайте такжеДефицит внешней торговли товарами в Украине вырос в 1,4 раза
Об этом в своем микроблоге Twitter написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
По его словам, Украина уверенно наращивает объем взаимной торговли с Европейским Союзом.
"Уже более 10 000 украинских компаний, работающих на европейском рынке", - написал Гройсман.
🇺🇦🇪🇺️ ️Євросоюз – ринок номер один для українського експорту. Ми впевнено нарощуємо обсяг взаємної торгівлі. Вже понад 10 тисяч українських компаній працюють на європейському ринку. #експортуйpic.twitter.com/SR41HOufFn— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 29 липня 2018 р.
Как сообщал УНИАН, по словам президента Украины Петра Порошенко, по состоянию на 27 июня доля рынка Европейского Союза для торговли Украины достигла 42%.