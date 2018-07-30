Более 10 тысяч украинских компаний работают на европейском рынке – Гройсман

11:06, 30 июля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом в своем микроблоге Twitter написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, Украина уверенно наращивает объем взаимной торговли с Европейским Союзом. 

"Уже более 10 000 украинских компаний, работающих на европейском рынке", - написал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, по словам президента Украины Петра Порошенко, по состоянию на 27 июня доля рынка Европейского Союза для торговли Украины достигла 42%.

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Теги: #экспорт в Евросоюз#ЗСТ с Евросоюзом