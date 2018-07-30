Более 10 тысяч украинских компаний работают на европейском рынке – Гройсман

По состоянию на 27 июня, доля рынка Европейского Союза для торговли Украины достигла 42%.

Более 10 тысяч украинских компаний уже работают на европейском рынке.

Читайте такжеДефицит внешней торговли товарами в Украине вырос в 1,4 раза

Об этом в своем микроблоге Twitter написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, Украина уверенно наращивает объем взаимной торговли с Европейским Союзом.

"Уже более 10 000 украинских компаний, работающих на европейском рынке", - написал Гройсман.

🇺🇦🇪🇺️ ️Євросоюз – ринок номер один для українського експорту. Ми впевнено нарощуємо обсяг взаємної торгівлі. Вже понад 10 тисяч українських компаній працюють на європейському ринку. #експортуйpic.twitter.com/SR41HOufFn — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 29 липня 2018 р.

Как сообщал УНИАН, по словам президента Украины Петра Порошенко, по состоянию на 27 июня доля рынка Европейского Союза для торговли Украины достигла 42%.