Госбюджет Украины ушел в минус почти на 10 миллиардов

Годом ранее госбюджет был сведен с профицитом 29 млрд грн.

Государственный бюджет Украины за январь-июнь 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 9,782 млрд грн против 29,032 млрд грн профицита за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, сводный бюджет за этот период выполнен с профицитом на уровне 10,402 млрд грн, что в 5 раз ниже профицита за аналогичный период предыдущего года в размере 52,142 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за 2017 год выполнен с дефицитом на уровне 47,850 млрд грн, что в 1,5 раза ниже показателя за предыдущий год.

Госбюджет Украины на 2018 год устанавливает предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.