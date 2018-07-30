Украинским военным обещают повысить зарплаты: когда и на сколько

Минобороны планирует дважды повысить денежное обеспечение военных - в этом и следующем году. Это требует дополнительного финансирования из бюджета во втором полугодии 2018 года в сумме 4,5 млрд грн.

Министерством обороны принято решение о повышении денежного обеспечения с 1 октября, что требует дополнительного финансирования из бюджета в сумме 4,5 млрд грн.

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Как сообщается на сайте Ukrainian Military Pages, соответствующее письмо за подписью министра обороны Степана Полторака направлено премьер-министру Владимиру Гройсману.

Как отмечается, недостаточный уровень денежного обеспечения является основной причиной увольнения из рядов Вооруженных сил Украины после окончания контракта (36% опрошенных). Всего с января по июнь уволилось 11 тыс. офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще 18 тыс. должны уволиться до конца 2018 года.

"На начало 2016 года минимальное денежное обеспечение военных составляло 7 тыс. грн. В то время это была весьма значительная сумма, которая составляла около 5 размеров минимальной заработной платы и почти 1,6 размера средней зарплаты по стране. После повышения социальных стандартов с 1 января 2017 года соответствующие соотношения составляли 2,2 и 0,89 раза, что привело к ухудшению материального положения военнослужащих. Это спровоцировало отток военнослужащих - подготовленных специалистов, на подготовку которых уже были потрачены большие средства. Денежное обеспечение военнослужащего первого года службы составляет 7,5 тыс. грн при средней зарплате по стране 8,7 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Поэтому, как отмечается, в целях сохранения кадрового потенциала и привлечения на военную службу в Министерстве обороны прорабатывается вопрос об увеличении с 1 октября этого года минимального денежного обеспечения: рядовому составу - до 9 тыс. грн; офицерскому составу - до 15,3 тыс. грн.

"При таких условиях для выплаты денежного обеспечения во втором полугодии 2018 года нужен дополнительный финансовый ресурс в сумме 4,5 млрд грн, что необходимо учесть при доработке показателей расходов госбюджета на 2018 год", - отмечается в сообщении.

Кроме того, подготовлено и другое решение - Планом управления и развития Вооруженных сил Украины предусмотрено в 2019 году поднять базовый уровень денежного обеспечения до уровня: военнослужащий по контракту первого года службы в воинском звании «солдат», в должности со вторым тарифным разрядом - 15 тыс. грн; повышение уровня денежного обеспечения всех остальных военнослужащих будет осуществлено пропорционально, в зависимости от воинского звания, занимаемой должности, выслуги лет и т.п.