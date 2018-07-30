Иранский риал обесценивается к доллару на фоне кризиса и возвращения санкций США

На черном рынке 29 июля за доллар давали 112 тысяч риалов, хотя днем ранее обменный курс составлял 98 тысяч риалов за доллар.

В Иране продолжается девальвация национальной валюты – риала. На черном рынке 29 июля за доллар давали 112 тысяч риалов, хотя днем ранее обменный курс составлял 98 тысяч риалов за доллар.

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Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на агентство Associated Press.

Официальный курс сейчас составляет 44 тысячи 70 риалов за доллар по сравнению с 35 тысячами 186 риалами за единицу американской валюты в начале года.

Это происходит на фоне экономического кризиса в стране и неотвратимого возвращения американских санкций, которые были отменены в рамках ядерной сделки 2015 года между Тегераном и мировыми державами.

Соединенные Штаты намерены восстановить все отмененные ранее санкции в два этапа – 6 августа и 4 ноября, что заставляет много иностранных фирм прекратить сотрудничество с Ираном.