Российский рубль ускорил падение после повышения ключевой ставки Центробанком

ЦБ РФ подчеркнул, что в случае дальнейшего усиления инфляционных рисков Банк России продолжит повышение ключевой ставки.

По оценке на 8 декабря, годовой темп прироста потребительских цен составил 9,4%.

Это уже пятое повышение ключевой ставки с начала года - в итоге она выросла с 5,5% до 10,5% годовых.

На прошлом заседании совета директоров ЦБ 31 октября регулятор принял решение резко повысить ставку - на 1,5 п.п. до 9,5% - на фоне роста инфляционных ожиданий, падения цен на нефть и девальвации рубля.

За прошедшие полтора месяца действие всех этих факторов усугубилось. Годовая инфляция выросла с 8,4% до 9,4%, стоимость нефти марки Brent рухнула с 86 долларов за баррель до 64,8 доллара за баррель, а официальный курс рубля к доллару просел на 25%. Регулятор подчеркивает, что произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий не компенсирует влияние проинфляционных факторов.

Читайте такжеДатские экономисты предсказывают возможный дефолт России в 2015 годуКак пишет Прайм, подъем ключевой ставки Центробанка не смог поддержать рубль. Курсы доллара и евро обновили максимумы на фоне дешевеющей нефти. Инвесторы ждали от ЦБ большего, констатируют экономисты: более резкого повышения ставки или подключения дополнительных инструментов влияния на рынок. На валютные спекуляции уже обратил внимание Следственный комитет, предложив ввести за это уголовную ответственность.

После объявления ЦБ о повышении ставки, определяющей стоимость денег для коммерческих банков, с 9,5% до 10,5%, курс доллара подскочил на 60 копеек - до 55,45 рубля, евро вырос на 74 копейки - до 68,99 рубля. Через полтора часа курс доллара опустился ниже 55 рублей. Но так инвесторы отреагировали на рост стоимости нефти Brent выше 65 долларов за баррель, а не на ключевую ставку.