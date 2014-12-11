В Нацбанке объясняют, что курс гривни будет колебаться и в следующем году

Курс гривни в 2015 году будет колебаться, но это не означает девальвацию, и поэтому риск изменения курса валют нужно хеджировать, сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на слова начальника управления валютных операций и анализа финансовых рынков НБУ Сергея Пономаренко.

Пономаренко пояснил, что переход к политике плавающего курса, а в будущем - к инфляционному таргетированию, означает, что обменный курс больше не будет фиксированным.

«Основной прогноз на 2015 год - курс будет колебаться, но это не означает девальвацию, а потому риск изменения курса валют нужно хеджировать», - сказал он.

Представитель Нацбанка напомнил, что основными факторами формирования курса гривни к иностранным валютам в 2014 году стали накопленные за предыдущие годы экономические дисбалансы, неблагоприятная внешняя конъюнктура, торговая война с Россией, разрушение производственных мощностей и торговых связей вследствие внешней агрессии, а также психологические факторы.

Что касается инструментов хеджирования валютных рисков, Пономаренко предложил использовать форвардные и фьючерсные контракты (с фиксацией цен и условий будущей купли-продажи актива при заключении контракта), валютные ОВГЗ, облигации с индексируемой стоимостью, расчетные форварды (NDF).

Читайте такжеДоллар на межбанке поднялся выше 16 гривень, евро - выше 20Как сообщал УНИАН, Национальный банк в феврале этого года перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и, в результате, гривня с начала года обесценилась по отношению к доллару США по официальному курсу почти в 2 раза, до 15,65 грн/долл. с 7,99 грн/долл.

С момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала дважды: в 1998 году почти в три раза - до около 5 с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года - почти вдвое, до 8 грн/долл.

Эксперты считают, что импортеры и экспортеры могут снизить негативное влияние резких скачков валютного курса на свой бизнес с помощью валютных деривативов, к которым относятся форвардные и фьючерсные контракты.

В ноябре этого года Нацбанк сообщил, что намерен разрешить фондовым биржам торговать валютными безпоставочными фьючерсами как инструментом хеджирования валютных рисков.