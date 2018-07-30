Предъявите содержимое карманов: зачем украинцам «нулевая декларация»

Украинцев ждет разовое декларирование активов. На деле это означает: допустить государство в «святая святых» - показать, чего и сколько у вас есть как в нашей стране, так и за рубежом. Речь идет о наличных деньгах, недвижимости, автомобилях, акциях, счетах и прочем. За такую откровенность государство вроде как не станет выяснять, откуда все это добро у вас взялось. Только предложит заплатить минимальный налог со всего имеющегося и начать завтрашний день «с чистого листа и с чистой совестью».

«Нулевая» декларация состоится согласно закону о валюте и валютных операция, который уже проголосован парламентом, но заработает только с 7 февраля 2019 года. В нем прописано, что к этому времени Кабинет министров совместно с Национальным банком должен разработать и внести в Верховную Раду законопроект «об осуществления разового декларирования активов физических лиц».

В Минфине заявили, что консультации по этому вопросу уже стартовали, но пока нет единого видения документа. Кроме того, по словам исполняющей обязанности министра финансов Оксаны Маркаровой, одним законопроектом дело не ограничится.

«Это не будет сам по себе отдельный законопроект. Это целый комплекс мероприятий, в том числе и относительно нашего частичного присоединения к программному комплексу действий BEPS (противодействие размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, – УНИАН), потому что такие разовые мероприятия по долевому или первому декларированию имеют смысл, когда связаны с изменениями более глобальными относительно невозможности уклонения от уплаты налогов после этого», - сказала она.

Действительно, BEPS в деле амнистии капитала играет одну из главных ролей. Дело в том, что Украина в 2017 году присоединилась к Плану Организации экономического сотрудничества и развития в Европе (ОЭСР) по противодействию уклонению от уплаты налогов – Base erosion and Profit Shifting (BEPS). Теперь наша страна должна выполнить 15 определенных шагов, подписать массу международных договоров, в том числе по обмену налоговыми данными. Иначе мы выпадем из мирового рынка движения капитала, но зато очутимся в «черном списке» офшорных стран.

Кстати, на днях Украиной был подписан очень важный документ из плана BEPS – Многосторонняя конвенция об избежании двойного налогообложения, которая тоже имеет прямое отношение к амнистии капитала. Документ позволяет свести воедино налоговые правила более 70 стран и без «очистки» капитала деньги украинцев не смогут свободно перемещаться по миру.

Но история «нулевой» декларации, помимо обязательств государства перед международными организациями, имеет еще одно начало – ее всегда проводят во времена экономического кризиса, когда предприниматели выживают, выводя капитал в «тень». Все сводится к тому, чтобы создать условия для добровольного выхода «на свет», одним из таких условий и есть амнистия капитала.

В нашей стране о ней впервые на высшем уровне заговорили в 2000 году. Ее инициировал в то время президент Леонид Кучма, причем легализацию доходов предложил под 10-процентный налог. Но идея провалилась, так как не было законов, защищающих имущественные права граждан. В 2013 году в Раду было подано несколько законопроектов об амнистии капитала, но ни один не прошел – правящей партии они были не по нраву. В 2016 году об амнистии капитала вспомнили снова – законопроект был разработан и широко обсуждался. Особенно, один его аспект – непрямые методы контроля за расходами физлиц, другими словами – наделение налоговиков правом проверять, насколько расходы украинцев соответствуют декларируемым денежным поступлениям. Но закон также не прошел.

И, вот, снова амнистия в центре внимания. Мнение экспертов разделились. Одни считают, что она сейчас не к месту и усматривают в ней ряд рисков, другие уверяют – она необходима и именно сейчас, но только вряд ли состоится в полной мере.

«За» и «против»

Консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская считает, что сейчас, ввиду новых отношений Украины с мировым финансовым рынком, логично провести амнистию капитала, чтобы под небольшой налоговый процент люди вывели из «тени» свои доходы, но вот только вряд ли получится – украинцы очень рачительные. Хотя закон о валюте, который открывает двери для движения капитала, может к такой «открытости» подтолкнуть.

«Украине выгодно провести амнистию капитала и дешевую легализацию, но не известно – сработает, или нет. Было много проектов налоговой амнистии и налогового компромисса, о выводе капитала из тени в обмен на прозрачность, но они провалились. Украинцы – достаточно рачительные граждане и могут не согласиться на уплату даже 5%. В общении с предпринимателями, причем с разными доходами, пока чаще слышу фразу – никому ничего платить не будем. Пока наша культура предполагает, что налоги не платит никто. Хотя привязка к закону о валюте может подтолкнуть – хочешь легализировать капитал, в том числе за рубежом, подтверди его происхождение, а для этого нужно предъявить налоговую декларацию. И Украина сейчас дает гражданам такую возможность. Все это связано с планом BEPS и недавно подписанным договором в рамках этого плана. Без декларирования движение денег украинцев будет парализовано, вот тогда амнистия капитала уж точно будет воспринята в полной степени», - отметила Томашевская.

Адвокат, член «Украинского общества финансовых аналитиков» Тарас Коваль считает, что амнистия капитала сейчас более чем уместна, так как Украина подписала ряд международных договоров в рамках ОЭСР, которые касаются налоговой политики. Но, по его мнению, облагать выводимые из «тени» средства налогом не стоит, а вот контролировать процесс – необходимо.

«Нашему обществу необходимо с чего-то начинать. Все вовремя и правильно, амнистия капитала – старт открытости позиции гражданина и страны. Нужно всем очиститься, хотя бы начать это делать. Украинцы должны показать свое имущество и сбережения как в Украине, так и за рубежом. Но считаю, что не нужно облагать легализацию капитала налогом. В Украине нужно провести действительно «нулевую» амнистию, чтобы люди просто показали честно, что у них есть. Ведь им завтра с этих активов придется платить налоги. Но при этом государство должно контролировать процесс», - подчеркнул эксперт.

Иного мнения придерживается главный эксперт группы РПР «Налоговая реформа» Владимир Дубровский. Он считает, что амнистию капитала можно и нужно проводить, но только тогда, когда кардинально меняются правила игры в стране, после глубоких реформ, когда основная масса налогоплательщиков – законопослушны. Причем проводить ее нужно так, чтобы было понятно – больше никакой амнистии не будет.

«Амнистию капитала, безусловно, нужно провести, но при полной перезагрузке налоговых правил. На ровном месте объявлять амнистию – крайне плохо, все будет выглядеть как в 90-е годы, когда массово списывали долги предприятиям. А это порождало ожидания, что так будет и в дальнейшем. И тогда получается следующее: вместо того, чтобы все начать с чистого листа, что и предполагает амнистия капитала, продолжают уклонятся от уплаты налогов, но только еще в большей степени – простили раз, простят и второй. Позитивная амнистия капитала прошла, к примеру, в Грузии. Она сопровождалась глубокой налоговой реформой, и всем было понятно – до этого дня были одни правила, завтра будут другие. Считаю, что даже отношения с BEPS не являются достаточным условием для проведения сейчас в Украине амнистии капитала», - сказал эксперт.

Он также рассказал о риске амнистии для рядовых граждан: «В отношении физлиц есть один крайне неприятный момент. Хотят привязать «нулевое» декларирование с введением косвенных методов оценки доходов физических лиц. Это означает, что налоговики смогут отслеживать покупки человека, будут иметь право вторгаться в его жилище для проверки – живет ли он по средствам. А потом смогут давить на него, даже с учетом его отношений в обществе, суммируя всевозможные заявления соседей и коллег. А этого допустить нельзя, так как в наших условиях приведет к фантастическому расцвету коррупции и давлению властей на неугодных – придраться можно к кому угодно, суд при этом управляемый. Поэтому об амнистии можно говорить, когда у нас будут цивилизованные правила, налоговая действенная реформа и независимый суд», - подчеркнул эксперт.

Дубровский рассказал, что на днях на платформе «Реанимационный пакет реформ» должна состояться встреча с и.о. министра финансов Оксаной Маркаровой, где будет задан вопрос о введении «косвенных методов». По его мнению, эта норма должна быть снята с повестки дня и надолго.

Амнистия капитала: как у них

Новейшая история помнит немало мировых попыток вывести капитал из «тени». Сам термин «амнистия капитала» появился в послевоенные годы в Западной Европе. Прародительницей стала Швейцария, где были амнистированы банковские депозиты и капиталы Третьего рейха. Результатом стало неслыханное на то время укрепление банковской системы страны.

Одна из самых успешных амнистий капитала – итальянская. Она стартовала в конце 2009 года и пополнила казну на 80 млрд евро. Правительство посчитало легализацию доходов удачной и продлило ее до апреля 2010 года. В бюджет дополнительно поступило еще около 4 млрд евро. Значительную выгоду получили и малые банки, и управляющие компании.

Удачно прошла амнистия капитала и в Ирландии в 1988 году. За 10 месяцев ее действия в бюджет поступило 1,5 млрд долларов.

В Польше амнистия капитала в начале глобального экономического кризиса тоже была успешной – миллионные поступления в казну. И все благодаря тому, что основывалась на экономических стимулах – внедрение второго уровня пенсионной системы и страхование медицинских услуг.

Все перечисленные амнистии проводились при значимых льготах и бонусах для граждан.

Но были и неудачные попытки провести легализацию капитала. К примеру, в Бельгии в 2004 году. Граждан не устроил налоговый процент – от 6% до 9%. Ожидания не оправдались, в бюджет страны поступило лишь около 1 млрд евро, или 6% от запланированной суммы.

В 1987 году с неудачей столкнулась Аргентина. Обязательным условием амнистии было вложить «отбеленный» капитал в национальные инвестиционные фонды для развития экономики. Но население отказалось отдавать свои сбережения в «чужие руки».

Как пройдет амнистия капитала в Украине – сложно предугадать. Может, эта попытка «очищения» и не будет провальной. Все зависит от того, доверятся ли украинцы государству. И главное, чтобы амнистия капитала не потеряла свой смысл – начать жить с чистого листа. Но, справедливости ради стоит отметить, это может произойти только тогда, когда в стране будут ликвидированы все причины ухода в «тень». Хотя, как уверяют эксперты, если брать в расчет будущие выборы, «нулевая» декларация может и не состояться, – власть в такое время вряд ли станет нервировать электорат неоднозначными новшествами.

Нана Черная