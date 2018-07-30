Гривня продолжает терять позиции

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 26,73/26,76 грн/долл.

В понедельник, 30 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,73/26,76 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, с открытия торгов котировки гривни к доллару не изменились.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,21/31,24 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4218/0,4223 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,7457 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 248 сделок на сумму 118,1 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,71/26,74 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,09/31,12 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4243/0,4249 грн/рубль.