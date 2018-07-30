В украинских банках стало меньше проблемных кредитов

Доля неработающих кредитов в украинских банках в июне сократилась до 55,7%.

Доля неработающих кредитов в украинской банковской системе в июне 2018 года сократилась до 55,7% с 56,1% месяцем ранее.

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Объем таких кредитов на начало июля сократился до 626 миллиардов гривень.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, объем таких кредитов на начало июля сократился до 626,1 миллиарда гривень с 628,3 миллиарда гривень на начало июня.

Справка УНИАН. Доля неработающих кредитов в банковской системе Украины на 1 января 2018 года составила 54,5%, а их объем – 595 миллиардов гривень.