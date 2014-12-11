Международные резервы России за неделю сократились на $4,3 млрд

Международные резервы России по состоянию на 5 декабря составили $416,2 млрд против $420,5 млрд на 28 ноября, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Центробанк РФ.

Следовательно, резервы за неделю сократились на $4,3 млрд, или на 1,02%. Неделей ранее рост резервов составил $0,1 млрд.

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