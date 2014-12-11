Центробанк РФ повысил прогноз оттока капитала в 2015 году до $120 млрд

ЦБ РФ повысил прогноз по оттоку капитала в 2015 году до 120 млрд долларов с 99 млрд долларов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает ПРАЙМ.

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По последним прогнозам Минэкономразвития, отток капитала из РФ в 2014 году может составить от 90 млрд до 120 млрд долларов. За первое полугодие 2014 года отток достиг 74,6 млрд долларов, из них в первом квартале - 48,8 млрд долларов, во втором - 25,8 млрд долларов.

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