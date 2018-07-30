Кабмин направил в бюджет почти 18 миллиардов дивидендов "Нафтогаза" за 2017 год

Также Кабмин определил график выплаты дивидендов в госбюджет.

Кабинет Министров направил 45%, или 17,7 миллиарда гривень от ранее не распределенной чистой прибыли Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" за 2017 год в государственный бюджет.

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Об этом говорится в распоряжении Кабмина №535-р от 26 июля.

Согласно распоряжению, все дивиденды должны быть перечислены в госбюджет не позднее 25 декабря 2018 года.

В частности, в июле-сентябре 500 миллионов гривень ежемесячно (вместе 1,5 миллиарда гривень), не позднее 30 ноября - еще 8,099 миллиарда гривень и не позднее 25 декабря - еще 8,099 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз" в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличил чистую прибыль на 48% - до 39,4 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.