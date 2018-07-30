Fitch подтвердило рейтинг Одессы на уровне "В-"

16:11, 30 июля 2018
Финансы
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Fitch дал стабильный прогноз по рейтингу Одессы / фото Думская

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в отношении города Одессы на уровне "В-" со стабильным прогнозом.

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Как говорится в сообщении агентства, рейтинги города ограничены суверенным рейтингом Украины.

В то же время Fitch отмечает положительные ожидания относительно сохранения городом хороших операционных результатов в среднесрочной перспективе, при этом прямой долг Одессы в среднесрочной перспективе будет оставаться на низком уровне.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в октябре 2017 года подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

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Теги: #Одесса#Fitch Ratings#рейтинг Fitch