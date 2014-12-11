Официальный курс евро в России впервые превысил 69 рублей на фоне понижения мировых цен на нефть. Евро поднялся до отметки 69,29 рубля, прибавив 1,04 копейки.

Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ, передает lenta.ru. В последующие минуты европейская валюта отскочила на 20-30 копеек.

Официальный курс доллара взлетел до 55,8 рублей, что на 95 копеек выше показателей прошлого закрытия. Эксперты связывают этот скачок с падением цен на нефть Brent до уровня 64 доллара за баррель.

Читайте такжеРоссийский рубль ускорил падение после повышения ключевой ставки Центробанком10 ноября Центробанк отменил регулярные интервенции и коридор бивалютной корзины. Таким образом регулятор фактически объявил о переходе к плавающему курсу рубля.

7 ноября ЦБ заявил о готовности поддержать рубль благодаря увеличению в любой момент валютных интервенций, а также задействуя иные имеющиеся в его распоряжении инструменты финансового рынка.