ЕБА призывает Раду ввести электронное "единое окно" на таможне

Закон позволит сократить количество контролирующих органов на таможне и уменьшит время таможенного оформления товаров.

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала депутатов принять максимально оперативно законопроект об электронизации процедур таможенного оформления через механизм "единого окна", а также об оптимизации и упрощении таможенных процедур с правками президента Петра Порошенко.

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Об этом говорится в сообщении ассоциации.

ЕБА отметила, что закон позволит сократить количество контролирующих органов на таможне, сделает процедуры оформления на таможне понятными и предсказуемыми, уменьшит время таможенного оформления товаров.

Ассоциация напомнила, что на соответствующий законопроект "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины" было наложено вето президента, так как в нем была правка, согласно которой специальные вагоны для перевозки зерна были отнесены к технике и оборудованию для агропромышленного комплекса, на приобретение которых сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляется государственная поддержка за счет средств государственного бюджета Украины.

"Наша Ассоциация поддерживает основную идею законопроекта. Жаль, что из-за некоторых правок, которые были внесении в этот закон во время последнего голосования в ВРУ, принятие его несколько затягивается. В данном случае вето президента понятно. В то же время вопрос оптимизации контролирующих процедур и прозрачности на таможне становится все более актуальным для бизнеса, чтобы открыто и качественно работать. И я очень надеюсь, законопроект удастся принять максимально оперативно", - цитируются в сообщении слова исполнительного директора Европейской Бизнес Ассоциации Анны Деревянко.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Верховная Рада приняла закон об электронизации процедур таможенного оформления через механизм "единого окна", а также об оптимизации и упрощении таможенных процедур. Закон регламентирует функционирование единого сайта с электронными документами для контролирующих органов, отменяет необходимость подачи бумажных скан-копий документов, а также вводит ограничение времени для проведения контроля таможенными органами.

27 июля президент вернул закон с предложениями в парламент. В предложениях глава государства отметил, что поданный на подпись закон является чрезвычайно важным, и поддержал необходимость введения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

В то же время президент отметил, что отдельные положения закона не могут быть поддержаны, в частности речь идет о правке, которой предусматривается предоставление господдержки аграриям на приобретение вагонов для перевозки зерна.