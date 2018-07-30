В НБУ назвали причины девальвации гривни в июле

Среди причин недавнего обесценивания гривни - покупка валюты импортерами, возмещение НДС и выплаты нерезидентам по гособлигациям.

Обесценивание гривни к доллару США в июле почти на 50 копеек по официальному курсу обусловлено ростом спроса на валюту на безналичном рынке под влиянием краткосрочных факторов, включая покупку валюты импортерами, возмещение НДС и выплаты нерезидентам по гривневым облигациям внутреннего госзайма.

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Такое мнение высказал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в соцсети Facebook.

"С одной стороны, спрос обусловили импортеры, покупая иностранную валюту. С другой - дополнительный спрос стимулировала гривня, поступившая на рынок в результате возмещения НДС и выплат нерезидентам по гривневым ОВГЗ", - пояснил он.

При этом, как отметил Данилишин, возмещение НДС имеет двоякое влияние на валютный рынок, поскольку эти средства частично направляются на покупку валюты экспортерами, а также используются экспортерами как оборотные средства, снижая необходимость "заведения" валютной выручки в Украину.

Также он напомнил, что определенное обесценивание гривни в преддверии осени было и в прошлые годы, хотя и происходило несколько позже, чем сейчас.

"С целью предупреждения резких изменений обменного курса гривни, Национальный банк готов и выходит на валютный рынок Украины с интервенциями по продаже иностранной валюты и делал это на прошлой неделе", - добавил Данилишин.

Справка УНИАН. В понедельник, 30 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,83/26,87 гривни/доллар, с закрытия торгов гривня подешевела к доллару на 11 копеек.