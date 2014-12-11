Первый замглавы МВФ посетит Украину на следующей неделе

Первый заместитель главы ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда Дэвид Липтон приедет в Украину на следующей неделе для встречи с властями и оценки экономической ситуации в Украине, сообщил в ходе брифинга в Вашингтоне заместитель главы Департаменте внешних связей МВФ Уильям Мюррей.

«Дэвид Липтон намерен посетить Украину. Вероятнее всего, на следующей неделе – пока у нас нет точной даты его приезда. Мне не хотелось бы давать предварительные оценки и прогнозы результатов его визита, но он встретится с властями, и они обсудят экономическую ситуацию в стране», - сказал Мюррей.

При этом он отказался прокомментировать возможность пересмотра программы сотрудничества между Украиной и МВФ и увеличения общего объема кредитования экономики нашей страны – в связи с приездом Липтона, а также в связи с запланированной на январь 2015 года международной донорской конференцией.

«Мы не будем комментировать вопрос выделения дополнительных средств. Сейчас миссия МВФ работает в Украине, и их работа не связана с визитом Липтона. Мы говорим о том, как будет финансироваться действующая программа в горизонте следующих 12 месяцев. Однако часть специалистов миссии в рамках своей работы действительно оценивают финансовые потребности Украины, и они представят свою оценку, – сказал Мюррей. – Мы также не располагаем информацией относительно каких-либо пакетов дополнительной финансовой помощи Украине и не знаем, какие переговоры ведут страны-доноры о финансовой помощи Украине».

Читайте такжеЯценюк хочет набрать новых кредитов, "чтобы выжить и не допустить дефолта"Как сообщал УНИАН, 9 декабря в Киев по приглашению правительства приехала миссия МВФ для продолжения переговоров по выполнению программы сотрудничества, утвержденной в апреле текущего года общим объемом 17 млрд долл. В рамках выполнения программы Украина уже получила два транша средств – в мае и сентябре – общим объемом 4,6 млрд долл. Задача нынешней миссии фонда – оценить экономическую ситуацию в стране и обсудить возможности получения Украиной третьего и четвертого программных траншей общим объемом порядка 2,7 млрд долл. Транш будет выделен по решению Совета директоров фонда, заседание которого состоится в конце декабря – начале января 2015 года.

В то же время, в свете текущих экономических тенденций Украина предложила МВФ расширить программу сотрудничества. В правительстве не называют суммы необходимых дополнительных ассигнований, однако британское издание Financial Times со ссылкой на оценку МВФ сообщило о том, что Украине для предотвращения финансового коллапса в 2015 году потребуется порядка 15 млрд долл. дополнительной финансовой помощи. Средства могут быть частично выделены по линии МВФ, а частично – путем привлечения кредитов и грантов правительств западных стран.