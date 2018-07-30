Курсы от Нацбанка: доллар подешевеет, евро подорожает

Официальный курс НБУ на 31 июля: 100 USD – 2675,5214 гривни; 100 EUR – 3126,0792 гривни; 10 RUR – 4,2617 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 31 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2675,5214 (30 июля – 2676,1506)

100 EUR – 3126,0792 (30 июля – 3111,0251)

10 RUR – 4,2617 (30 июля – 4,2497)

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Как сообщает УНИАН, 30 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,83/26,87 гривни/доллар.

К закрытию торгов гривня понизилась к доллару на 11 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,37/31,42 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4243/0,4249 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,7552 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 500 сделок на сумму 291,90 миллиона долларов.