Гривня закрыла межбанк на отметке 16,06 за доллар

В среду, 11 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов понизились до 15,76/16,06 грн/долл. против 15,70/16,00 грн/долл. на открытии торгов.

Читайте такжеДоллар на межбанке поднялся выше 16 гривень, евро - выше 20Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке проходили не активно.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 19,53/19,90 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2835/0,2892 грн/рубль.

Читайте такжеВ Нацбанке объясняют, что курс гривни будет колебаться и в следующем годуПо данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,7670 грн/долл., к этому часу было заключено 188 соглашений на 182,29 млн долл.