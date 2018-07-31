Профицит платежного баланса Украины сократился в 3,4 раза

В июне платежный баланс сведен с незначительным профицитом.

Платежный баланс Украины за январь-июнь 2018 года сведен с профицитом 307 миллионов долларов, что в 3,4 раза ниже профицита за аналогичный период 2017 года на уровне 1,049 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, в июне платежный баланс сведен с незначительным профицитом на уровне 23 миллионов долларов.

Текущий счет имел отрицательное сальдо на уровне 125 миллионов долларов в июне, 613 миллионов долларов - с начала года.

Приток по финансовому счету составил 148 миллионов долларов в июне и 922 миллионов долларов – с начала года.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины за 2017 год составил 2,566 миллиарда долларов, что вдвое выше профицита за 2016 год, при этом баланс был сведен с профицитом третий год подряд.