Дефицит внешней торговли Украины вырос на четверть

В том числе дефицит внешней торговли товарами вырос на 27%.

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-июне 2018 года сведен с дефицитом на уровне 3,806 миллиарда долларов, что на 23,7% выше дефицита за аналогичный период 2017 года на уровне 3,078 миллиарда долларов.

Читайте такжеПрофицит платежного баланса Украины сократился в 3,4 раза

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за указанный период вырос на 26,8% - до 4,277 миллиарда долларов, профицит внешней торговли услугами - в 1,6 раза, до 471 миллиона долларов.

Справка УНИАН. По оценкам Государственной службы статистики, внешнеторговый баланс Украины за 2017 год сведен с дефицитом в 2,625 миллиарда долларов против 541,6 миллиона долларов профицита за предыдущий год.

Национальный банк оценил дефицит внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году в 6,848 миллиарда долларов, что на 25,2% больше дефицита за 2016 год.