ГФС похвасталась дополнительными 3 миллиардами, полученными от контрабанды

За время реализации экспериментального проекта по борьбе с контрабандой, с 21 июня по 30 июля, в госбюджет Украины перечислено почти 37,5 млрд грн таможенных платежей.

Дополнительные поступления в государственный бюджет от осуществления мероприятий по борьбе с контрабандой на таможнях Украины в июле составили более 3 млрд грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, в июле в госбюджет таможни Украины перечислили 29,7 млрд грн, что на 3,8 млрд грн больше, чем в июле 2017 года, и на 3,2 млрд грн больше, чем в июне.

По данным ГФС, за время реализации экспериментального проекта по борьбе с контрабандой, с 21 июня по 30 июля, в государственный бюджет перечислено почти 37,5 млрд грн таможенных платежей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, фактические поступления выросли на 18%, или почти на 6 млрд гривен.

«Увеличение поступлений - не единственный результат борьбы с «тенью». Благодаря уменьшению «серых» товарных потоков увеличивается доля рынка, которую занимают легальные импортеры. Перекрывая путь нелегальному импорту, мы создаем условия для инвестиций в развитие украинского производства. Поэтому, результатом нашей борьбы с контрабандой является не только наполнение бюджета, а новые рабочие места и рост экономики», - цитируются в сообщении слова и.о. главы ГФС Мирослава Продана.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы. В частности, правительство предоставило право сотрудникам Национальной полиции круглосуточно находиться на таможенных пунктах для выявления нарушений.

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал наиболее популярные схемы контрабанды, на борьбе с которыми будут сконцентрированы усилия правоохранителей и правительства: оформление грузовых автомобилей как пустых, хотя на самом деле они заполнены дорогостоящим товаром; пересечение границы большой группой лиц (так называемые «пиджаки»), которая по частям переносит партию товара в качестве ручной клади; подмена документов на товар, делающая его дешевле реальной стоимости; использование так называемого «шестого» метода расчета таможенной стоимости, который является наименее определенным и позволяет скрывать «серый» импорт; использование офшорных компаний, когда через симуляцию нарушений и дальнейшее решение суда якобы возвращают товар, хотя на самом деле импортируют его; ввоз низкокачественного топлива под видом «Евро-4». Кроме того, глава правительства сообщил о вопиющем случае «черного» импорта нефтепродуктов, когда полный танкер заходит в нейтральные воды, с украинского берега к нему подплывают небольшие суда и разгружают его, после чего танкер оказывается практически пустым и проходит таможенное оформление.

По оценке правительства, эффективная борьба с контрабандой позволит привлечь в бюджет около 100 млрд грн.