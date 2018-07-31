Названы сроки максимального обесценивания гривни

Эксперт отметил, что гривня - это сезонная валюта, курс которой страдиционно "проседает" осенью.

Девальвация гривни за последнюю неделю не была неожиданностью, ослабление нацвалюты можно было спрогнозировать и несколько месяцев назад ввиду предстоящего погашения большого объема гособлигаций, принадлежавших иностранцам.

Читайте такжеВ НБУ назвали причины девальвации гривни в июле

Об этом сообщает на своей странице в Facebook специалист отдела продажи долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

"Гривна ослабла за последнюю неделю. И это не было неожиданностью. Что на прошлой неделе гривна будет под давлением можно было сказать месяц назад, два месяца и даже полгода назад. Почему возникло давление? Большой объем погашения государственных облигаций, которые принадлежали иностранцам. Они вошли в эти бумаги в начале года, заработали на сезонном укреплении гривни и получили высокий украинский процент, и теперь фиксируют прибыль. Погашение было плановым и состоялось 25 июля. В итоге, они конвертировали в доллары свои честно заработанные гривны. На валютном рынке это создало дисбаланс, в итоге гривна ослабла", - говорится в сообщении.

Эксперт отмечает, что вопрос только в том, видим ли мы уже сейчас начало этого сезонного ослабления или гривна ненадолго укрепится перед тем, как снова начать снижение через пару недель. Но этот вопрос не имеет смысла, потому что результат все равно один и тот же. В сентябре-декабре мы увидим слабеющую гривну. А колебаниями в августе можно пренебречь.

"Иностранцы, покупающие украинские гособлигации, сначала стали триггером начала укрепления гривни, когда покупали бумаги в январе-феврале, а теперь запустили процесс ослабления нацвалюты. Каждый раз они просто вносили дисбаланс в устоявшуюся систему спроса и предложения на валютном рынке Украины. Фактически, выступили как глобальное потепление, фактором сдвига сезонов. Сезонное укрепление началось немного раньше, но точно также раньше может начаться и сезонное ослабление. Сами движения гривни не являются чем то трагическим. Внутренне годовые колебания могут доходить до 10%, но по факту курс практически не меняется. Мы видели в январе курс 28,8, базовый прогноз на конец года включает в себя курс на уровне 29,0-29,5. Изменения незначительные. Просто надо сравнивать подобные, и не противопоставлять курс лета к зиме, а сравнивать январь с январем. И тогда никакой "Зрады" найти не удастся", - подчеркивает он.

Никакой "Зрады" на валютном рынке не будет при условии сотрудничества с МВФ. Это конечно же ключевой фактор. Не будет транша, и можно будет говорить уже не о сезонных факторах. И о курсе, который значительно выходить за пределы базовых сценариев. Но тут должен возобладать здравый смысл.