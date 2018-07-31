Задержка пенсий: что произошло и как избежать подобного в будущем

В июле в Украине произошло кратковременное возвращение в 90-ые годы. Пенсионный фонд впервые за два десятка лет массово задержал выплату пенсий. Традиционно пенсионеры их получают с 1 числа месяца по 25. Но деньги «закончились» 18 июля. У отделений «Укрпочты» выросли очереди пенсионеров, и народ начал поговаривать о значительных финансовых проблемах в стране. Эти слухи усиливались и обрастали невероятными подробностями, но власти упорно молчали. Только 25 июля Пенсионный фонд сделал официальное заявление.

«Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса», – пояснили в ПФ.

Глава Пенсионного фонда Алексей Зарудный принес личные извинения за задержку и пообещал в дальнейшем не допускать таких сбоев.

«Сейчас обращаюсь к тем из вас, кто в последние дни получают свою пенсию с опозданием, и приношу за эти неудобства свои личные извинения… В дальнейшем Пенсионный фонд Украины примет все необходимые меры, чтобы не допустить никаких сбоев с выплатой пенсий, обеспечить своевременную их выплату, как это было на протяжении последних лет», - отметил Зарудный.

Затем последовало заявление Министерства финансов о том, что ведомством в полном объеме профинансированы расходы госбюджета на выплату пенсий.

Но на этом история не закончилась. На ситуацию отреагировал премьер-министр Владимир Гройсман. Он поручил провести служебное расследование в отношении руководителя Пенсионного фонда, а также руководителей ПФ в регионах. По словам Гройсмана, задержки, возникшие с выплатой пенсий в июле, - персональная ответственность руководства фонда.

«Я обеспокоен информацией из регионов о том, что есть задержки по пенсионным выплатам. Персональная ответственность - своевременно выполнять обязательства перед пенсионерами… Будут еще хоть раз задержки - не прощу. Создавать людям дополнительные проблемы - недопустимо», - подчеркнул глава правительства, добавив, что государство, со своей стороны, вовремя перечисляет все бюджетные трансферты.

«Центральный бюджет задолженности перед ПФУ не имеет. Мы полностью финансируем. Принимайте все меры, чтобы ситуация больше не повторилась. Пенсионеры должны получить уважение и защиту», - сказал Гройсман.

Действительно, госбюджет всегда в полной мере покрывал дефицит Пенсионного фонда, который составляет 139 миллиардов гривен - доходов фонда от единого социального взноса (а это 208,2 миллиарда гривен) на полную выплату пенсий не хватает. Чтобы перекрыть «дыру», согласно Бюджетному кодексу, Пенсионному фонду предоставляются займы с единого казначейского счета. Вот как раз эти деньги и не поступили в срок.

Почему это произошло и как избежать подобных ситуаций в будущем?

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив считает, что ситуация с задержкой пенсий связана с финансовым вопросом.

«Как правило, Пенсионный фонд осуществляет перечисление пенсий до 25 числа каждого месяца, тогда как поступления ЕСВ перечисляют после этой даты. Для покрытия таких кассовых разрывов и возможности вовремя перечислить пенсии, ПФУ привлекает кредиты казначейства, которые, как правило, возвращает в следующем месяце. Эта практика существует уже много лет. Ситуация в июле, похоже, отличалась от первой половины года меньшими остатками на едином казначейском счете, что не позволило казначейству предоставить заем раньше», - пояснил эксперт.

По его мнению, данная ситуация сигнализирует об отсутствии ресурса для повышения пенсий в ближайшие месяцы: за первую половину 2018 года поступления ЕСВ выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в то время как выплаты пенсий поднялись на 40%.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса также считает, что задержка с выплатой пенсий произошла по банальной причине – не достаточно денег в Пенсионный фонд перечислил бюджет.

«Это стало возможным, потому что у нас – двойной дефицит. Дефицит Пенсионного фонда, для покрытия которого должны из бюджета перечисляться деньги напрямую. Но у нас и бюджет дефицитный, и это нужно как-то финансировать. С этим сейчас большие проблемы, так как Украина все еще не получила транш МВФ. Именно поэтому у правительства очень мало маневров, нет запаса прочности. Отсутствие последнего и привело к тому, что получился кассовый разрыв между поступлениями и выплатами. Задержка произошла только из-за того, что не было денег у казначейства. ЕСВ для покрытия дефицита Пенсионного фонда не хватает. 40% дефицита фонда финансируется из общего фонда бюджета, не за счет ЕСВ. Поэтому не имеет значения – приходит платеж по единому социальному взносу, или нет. Данных средств все равно мало», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, данная ситуация не будет повторяться в будущем, если Украина сможет привлекать долговые средства: «У Украины, если даже и большие долги, но долговая нагрузка сокращается, и привлечение кредитов не увеличивает ее. Привлечение позволяет лишь перекрыть предыдущие долги. ВВП растет, значит, долговая нагрузка снижается. Поэтому для того, чтобы мы могли привлечь средства для планового перекрытия дефицита бюджета, нам необходим транш МВФ, без этого у нас будет финансовая дыра, причем по внешним обязательствам. У нас не хватит ни гривневых ресурсов, ни долларовых. В итоге, нам придется сокращать расходы, причем глобально урезать, и тогда задержки с выплатами ПФ не станут редкостью, будет и девальвация, и опережающая инфляция», - спрогнозировал Фурса.

Иного мнения придерживается руководитель Института гражданских свобод Галина Третьякова. Она считает, что задержка выплат - техническая ошибка финансового планирования Пенсионного фонда. И чтобы такого больше не допустить, нужно реформировать систему управления ПФ. Но кадровые решения не помогут, менять нужно системный подход.

«Это была техническая ошибка в финансовом планировании, допущенная, в первую очередь, Пенсионным фондом. Они должны были рассчитать выплаты и утвердить их совместно с Министерством финансов, согласно статьям 74, 75 и 77 закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании, которые четко описывают, как исключить подобные ошибки. Просто должны быть сформированы резервы, дабы избежать кассовых разрывов. В стандартном режиме разбивают 139 миллиардов гривен дотаций из бюджета ежемесячно равными долями. Но в июле, из-за пробелов с финансовым планированием (а единый социальный взнос поступает неравномерно) и был допущен кассовый разрыв», - пояснила эксперт.

По ее словам, чтобы в будущем этого избежать, необходимо уйти от персональной ответственности главы Пенсионного фонда или финансового департамента фонда, должна быть создана новая система управления ПФ.

«Это значит, что Пенсионный фонд нужно рассматривать как реальную финансовую или страховую компанию публичного права. Надзор и расчет платежеспособности ПФ нужно проводить так, как это делается в финансовых учреждениях. То есть, нужно поменять систему корпоративного управления фондом. И это можно сделать без внесения изменений в законодательство. Правление фонда нужно сделать дееспособным, оно должно наполняться, как и Набсоветы компаний, независимыми директорами, экономистами и финансистами. Кроме того, приказом Минфина нужно перевести Пенсионный фонд, а также Фонд социального страхования и Фонд по безработице на международные стандарты финансовой отчетности. Это сделает их работу прозрачной. На сегодняшний день увидеть текущую ситуацию на основании отчетности ПФ не представляется возможным. Следующий шаг – публичное размещение информации о финансовой отчетности ПФ, чтобы был открыт доступ к ней экспертов. И последний важный шаг – аудит отчетности фонда. Кроме того, согласно упомянутому закону, Пенсионный фонд должен давать прогнозы расходов на содержание пенсионеров на год, три года и пять лет, что даст возможность избежать подобных ситуаций. И по поводу резерва – как и где он должен создаваться, тоже выписано в законе. Просто нужно его выполнять. Если все перечисленное внедрить, то все станет на свои места. В будущем нужно выписать новый закон о Пенсионном фонде, так как на сегодня у ПФ статус органа исполнительной власти, к чему он не имеет никакого отношения», - подытожила Третьякова.

Чем закончится служебное расследование в отношении задержки выплат пенсий, вскоре станет известно. Аудиторы сообщат, виновен ли в случившемся Пенсионный фонд, или действительно всему причиной стали финансовые трудности с бюджетом. А власти необходимо будет принять действенные меры, чтобы подобное не повторилось.

Нана Черная