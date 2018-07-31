НБУ заявил, что готов "спасать" гривню от резкого падения

С начала прошлой недели НБУ продал на рынке 148 миллионов долларов.

Национальный банк Украины продолжает внимательно следить за состоянием валютного рынка и в случае необходимости готов и в дальнейшем сглаживать избыточные колебания путем проведения интервенций.

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Как говорится в комментарии регулятора, переданном УНИАН, для сглаживания валютных колебаний НБУ неоднократно выходил на межбанковский валютный рынок с валютными интервенциями, и с начала прошлой недели продал на рынке 148 миллионов долларов США.

Кроме того, сегодня Нацбанк продал 28,1 миллиона долларов по цене отсечения 26,86 гривни/доллар.

С начала июля чистая продажа валюты регулятором на межбанковском валютном рынке составила около 63 миллионов долларов.

"Курсовые колебания, которые мы наблюдаем вторую неделю, вызваны рядом факторов. В частности, это активное проведение компаниями операций по перечислению дивидендов за границу (с начала июля с этой целью было куплено почти 300 миллионов долларов США) и выход нерезидентов из ОВГЗ (с начала июля объем ОВГЗ в портфелях нерезидентов сократился почти на 1,3 миллиарда гривень)", - пояснили в НБУ.

Кроме того, как отметил регулятор, на курсовую динамику прошлой недели также повлияли значительные объемы возврата НДС в конце месяца, что значительно снижает объем свободной продажи валюты, а также рост спроса на наличную валюту, в частности, со стороны теневого аграрного сектора в связи с началом сезона.

Ранее глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин объяснил обесценивание гривни к доллару США в июле почти на 50 копеек по официальному курсу ростом спроса на валюту на безналичном рынке под влиянием краткосрочных факторов, включая покупку валюты импортерами, возмещение НДС и выплаты нерезидентам по гривневым облигациям внутреннего госзайма.

Справка УНИАН. Во вторник, 31 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,85/26,88 гривни/доллар, что соответствует открытию торгов.