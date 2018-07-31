Сколько денег отмыли в Украине: Госфинмониторинг обнаружил подозрительных операций на 300 миллиардов

За полгода в рамках расследований коррупционных преступлений в правоохранительные органы направлены материалы на 276,5 млрд грн.

Государственная служба финансового мониторинга Украины по результатам финансовых расследований в первом полугодии 2018 года передала в правоохранительные, налоговые и антикоррупционные органы 438 материалов о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 297,1 млрд грн.

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Как сообщается на сайте службы, в рамках расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, в том числе экс-президентом Виктором Януковичем и связанными с ним лицами, в первом полугодии в правоохранительные органы направлено 133 материала на сумму 276,5 млрд грн.

Также за этот период Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 37 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма, и заблокировал средства на общую сумму 10,1 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба финансового мониторинга Украины по результатам финансовых расследований в 2017 году передала в правоохранительные органы 712 материалов о подозрительных финансовых операциях на сумму 59,4 млрд грн.