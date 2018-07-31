Гривня дешевеет: доллар вплотную подошел к психологической отметке

Котировки гривни на межбанке к закрытию торгов установились на уровне 26,92/26,97 грн/долл.

Во вторник, 31 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,92/26,97 грн/долл.

Читайте такжеНБУ заявил, что готов "спасать" гривню от резкого падения

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, к закрытию торгов гривня понизилась к доллару на 10 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,51/31,57 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4243/0,4249 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8667 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 578 сделок на сумму 442,08 млн долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2686.6717 (31 июля – 2675.5214)

100 EUR – 3153.0779 (31 июля – 3126.0792)

10 RUR – 4.3090 (31 июля – 4.2617)

Как сообщал УНИАН,в понедельник, 30 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,83/26,87 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,37/31,42 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4243/0,4249 грн/рубль.