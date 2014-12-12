МВФ призвал доноров активизироваться и предоставить Украине помощь

Об этом на брифинге сообщил представитель МВФ Уильям Мюррей, передает Deutsche Welle.

"Это действительно важно, чтобы донорское сообщество активизировалось и предоставило финансирование Украине", - заявил Мюррей.

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Он также сообщил, что первый заместитель директора-распорядителя организации Дэвид Липтон вероятно посетит Киев в ближайшие выходные.