МВФ призвал доноров активизироваться и предоставить Украине помощь
03:35, 12 декабря 2014Финансы
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Международный валютный фонд призывает международное сообщество оказать дополнительную финансовую поддержку Украине, которая требует ее немедленно.
REUTERS
Об этом на брифинге сообщил представитель МВФ Уильям Мюррей, передает Deutsche Welle.
"Это действительно важно, чтобы донорское сообщество активизировалось и предоставило финансирование Украине", - заявил Мюррей.
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Он также сообщил, что первый заместитель директора-распорядителя организации Дэвид Липтон вероятно посетит Киев в ближайшие выходные.
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