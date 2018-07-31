ПУМБ Ахметова получил самую большую прибыль среди банков с частным украинским капиталом

По итогам первого полугодия прибыль ПУМБа составила 1 млрд грн.

ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) миллиардера Рината Ахметова по итогам первого полугодия задекларировал прибыль в размере 1 млрд грн.

Читайте такжеНацбанк начал стресс-тестирование банков

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на финансовую отчетность банка.

Отмечается, что показатель достаточности регулятивного капитала (Н2) ПУМБа на 1 июля находился на уровне 14,91% (требование НБУ – не менее 10%).

Согласно отчетности «ТАСкомбанка» Сергея Тигипко, за первую половину года финучреждение получило прибыль в размере 203,2 млн грн, норматив Н2 на 1 июля составил 11,75%.

У входящих в группу Тигипко «Универсал Банка» эти показатели составили 47,1 млн грн и 15,33%, у «ВиЭс Банка» - 56,5 млн грн и 38,23%.

«А-Банк» братьев Григория и Игоря Суркисов отчитался о прибыли 149,2 млн грн и показателе Н2 на уровне 12,27%.

Банк «Пивденный» получил 117,3 млн грн прибыли (Н2 – 10,88%), банк «Восток» - 57,3 млн грн прибыли и Н2 на уровне 12,12%, «Кредит Днепр» Виктора Пинчука – 40,3 млн грн и 10,21%.

«Международный инвестиционный банк» (МИБ) Петра Порошенко закончил первое полугодие с прибылью в 23,5 млн (Н2 – 17,04%), «Мегабанк» – 5,9 млн грн и 10,2%, «Банк инвестиций и сбережений» группы «Континиум» – 5,1 млн грн и 16,98%.

Как сообщал УНИАН, платежеспособные банки Украины за январь-май 2018 года получили 12,812 млрд грн прибыли, что в 2 раза больше показателя за аналогичный период 2017 года на уровне 6,851 млрд грн.

Доходы банков за этот период выросли на 5,9% - до 78,275 млрд грн, расходы сократились на 2,4% - до 65,463 млрд грн.

Банковская система Украины завершила 2017 год с убытком 24,4 млрд грн в связи со значительными объемами отчислений в резервы.