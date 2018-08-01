Авгиевы конюшни «Укрзализныци»: почистит ли их новый набсовет

В средине июля произошло очень важное (если не судьбоносное) для страны событие. В одну из самых могущественных и одновременно самую коррупционную госкомпанию – «Укрзализныцю», наконец-то избрали наблюдательный совет. Причем сформировали очень и очень профессиональный состав.

Судите сами. Среди членов набсовета - директор украинского офиса Европейского банка реконструкции и развития Шевки Аджунер. Второй по известности – экономист и аналитик, прекрасно знающий украинские реалии, Андерс Аслунд. Кроме того, в набсовет «Укрзализныци» вошел известный консультант Кристиан Кун, который одновременно является членом набсовета Литовской железной дороги и членом совета директоров Казахстанской железной дороги.

Не менее известная личность - специалист в области финансов, аудита и корпоративного управлении Андреас Матье.

Дальше – Даниель Билак, родившийся, как он сам о себе говорил, в далеком украинском селе Торонто. Билак входит в набсовет «Райффайзен Банк Аваль» и является директором Офиса по привлечению и поддержке инвестиций.

Конечно, не обошлось и без представителей, как недавно говорил генпрокурор Луценко, «винницкой преступной группировки». Их интересы будут представлять совсем молодой Константин Марьевич (начинал свой жизненный путь советником городского головы Винницы) и Иван Юрик, получивший второе образование в США и работающий в Офисе по привлечению инвестиций.

Практически все силовые структуры – особенно Генпрокуратура, СБУ и НАБУ – едва ли не каждый день сообщают о возбуждении уголовных дел по тому или иному тендеру, о задержании сотрудников «Укрзализныци», но ситуация не меняется

Почему я так подробно остановился на членах набсовета «Укрзализныци»? Да потому, что именно им предстоит сделать невероятное – побороть коррупцию в компании, которая является кровеносной системой украинской экономики.

А коррупция в «Укрзализныце», мягко говоря, зашкаливает. К примеру, министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно заявлял, что компания из-за коррупции теряет до 15 млрд грн в год. Практически все силовые структуры – особенно Генпрокуратура, СБУ и НАБУ – едва ли не каждый день сообщают о возбуждении уголовных дел по тому или иному тендеру, о задержании сотрудников «Укрзализныци», но ситуация не меняется.

Понятное дело, что неувядающая коррупция, прежде всего, камень в огород правления компании и лично исполняющего обязанности главы Евгения Кравцова. Ведь не зря говорят – рыба гниет с головы. И, к тому же, неужели так трудно навести хотя бы элементарный порядок на тендерах? Когда-то я беседовал с главой «Укрэнерго» Ковальчуком и главой «Укргазвыдобування» Прохоренко, и могу смело утверждать – абсолютно ничего сложно. Было бы желание. Недопуск фирм-прокладок и создание здоровой конкурентной среды на тендерах среди производителей - первоочередная и отнюдь не сложная задача. Если, конечно, думать о государственных интересах, а не о личных.

С 2014 года «Укрзализныця» покупает крепления только производства «Копорации «КРТ»», хотя «Механика» предлагает свою продукцию на 30% дешевле

А что происходит на самом деле? Привожу конкретный пример, который знаю в деталях. Итак, в Украине существует всего два производителя рельсовых креплений – это «АТ Механика» и «Корпорация «КРТ»», бенефициарами которой являются народные депутаты от БПП Ярослав и Богдан Дубневичи. И, вот, представьте себе – с 2014 года «Укрзализныця» покупает крепления только производства «Копорации «КРТ»», хотя «Механика» предлагает свою продукцию на 30% дешевле.

У меня нет вопросов к бенефициарам «КРТ». По какой цене хотят, по такой и предлагают свою продукцию. Вопросы только к менеджменту «Укрзализныци»: почему руководство компании упорно делает все возможное, чтобы не допустить «Механику» к тендерам, либо снять их с закупок по надуманным предлогам? (Как это происходит директор «Механики» Виталий Руденко рассказал в интервью УНИАН еще в 2017 году).

Я думал, что что-то начнет меняться осенью прошло года, когда Кравцов стал исполняющим обязанности после бегства польского рокера Балчуна. Но ничего не поменялось.

Две недели назад, когда состоялась первая презентационная пресс-конференция нового состава «Укрзализныци», я рассказал об этом казусе с рельсовыми креплениями новому составу набсовета и попросил Аджунера разобраться. И даже передал ему копию письма, которое Руденко написал в НАБУ.

Главный вопрос – а по силам ли набсовету навести порядок в насквозь пронизанной коррупцией компании?

Согласитесь, это же еще как интересно. В стране, вроде бы, создана самая передовая система публичных закупок prozorro. Ее куратором является известный молодой реформатор Нефедов. На страже конкуренции стоит целое ведомство – Антимонопольный комитет. Проведена успешная судебная реформа… А одна, не столь большая компания, уже более четырех лет не может выиграть ни один тендер железнодорожников, предлагая им более качественную и по низким ценам продукцию.

Теперь же стало интересно вдвойне. Ибо главный вопрос – а по силам ли набсовету навести порядок в насквозь пронизанной коррупцией компании?

И ставки здесь очень высоки. Если так случится (не дай Бог, конечно), что столь уважаемые и известные члены набсовета от бессилия или противодействия коррупционеров сдадутся, поднимут руки вверх и хлопнут дверью, тогда об инвестициях в экономику можно смело забыть. Ни один зарубежный инвестор не рискнет к нам заходить. Какие бы сладкие дифирамбы власть не пела об успехах борьбы с коррупцией. И даже создание Антикоррупционного суда не поможет.

Кстати, пока все очень тревожно. Буквально через неделю после назначения, новый набсовет получил первую пощечину – 23 июля «Укрзализныця» в очередной раз решила закупить рельсовые крепления у фирмы-прокладки по ценам почти в два раза дороже, чем предложила фирма «АТ Механика». И, кстати, Кравцов этот тендер не отменил.

Впрочем, о чем говорить, если на закупку у России значков глава «Укрзализныци» отреагировал лишь тогда, когда об этом вопиющем случае написали СМИ. А ведь Кравцов об этом тендере знал заранее, но до огласки - палец об палец не ударил.

Николай Бабич